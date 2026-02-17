Genova, tentato omicidio a Quarto: rimane in carcere il 37enne arrestato

Genova – Rimane in carcere il 37enne arrestato per il tentato omicidio di un uomo in un appartamento a Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto, avvenuto nella serata di domenica.

Elton Vogli è accusato di tentato omicidio e rapina in concorso con una giovane di 17 anni, anche lei fermata e affidata ai servizi sociali.

Secondo quanto ricostruito nella prima fase di indagini, l’uomo dopo l’aggressione avrebbe mandato un video dell’abitazione vantandosi di aver ucciso un uomo, per poi raggiungere un bar al Lagaccio come se nulla fosse successo.

A lanciare l’allarme è stato proprio lo stesso fratello dell’aggressore, che ha permesso che i soccorsi raggiungessero l’appartamento prestando soccorso alla vittima e che le forze dell’ordine rintracciassero i responsabili.

