martedì 17 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tentato omicidio a Quarto: rimane in carcere il 37enne arrestato
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenzaQuarto

Genova, tentato omicidio a Quarto: rimane in carcere il 37enne arrestato

Redazione Liguria
0

carabinieri autoGenova – Rimane in carcere il 37enne arrestato per il tentato omicidio di un uomo in un appartamento a Priaruggia, nel quartiere genovese di Quarto, avvenuto nella serata di domenica.
Elton Vogli è accusato di tentato omicidio e rapina in concorso con una giovane di 17 anni, anche lei fermata e affidata ai servizi sociali.
Secondo quanto ricostruito nella prima fase di indagini, l’uomo dopo l’aggressione avrebbe mandato un video dell’abitazione vantandosi di aver ucciso un uomo, per poi raggiungere un bar al Lagaccio come se nulla fosse successo.
A lanciare l’allarme è stato proprio lo stesso fratello dell’aggressore, che ha permesso che i soccorsi raggiungessero l’appartamento prestando soccorso alla vittima e che le forze dell’ordine rintracciassero i responsabili.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Giulia scomparsa Diano Marina

Diano Marina, ritrovata Giulia, la 15enne scomparsa da ieri

Cronaca
Ambulanza

Genova, incidente a Cornigliano: una donna all’ospedale

Cronaca
Carabinieri

Genova, furto con spaccata in un locale a Sampierdarena: arrestato un...

Cronaca
Scontri Genoa Inter (2)

Scontri prima di Genoa-Inter, scattati altri quattro arresti

Cronaca