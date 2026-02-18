mercoledì 18 Febbraio 2026
Genova, doppio furto in due appartamenti: tra le vittime un calciatore della Samp

ladroGenova – Due furti in due appartamenti sono avvenuti nelle scorse ore in due abitazioni del levante genovese, per la precisione nel quartiere di Sturla e in quello di Nervi.
Nel primo caso i malviventi sono entrati nell’appartamento, portando via dalla cassaforte gioielli e contanti per un valore di più di 70mila euro. Il secondo furto, invece, ha visto come vittima il difensore della Sampdoria, Mattia Viti. La sua abitazione è stata presa di mira dai ladri, che hanno rubato gioielli e oggetti preziosi per circa 20mila euro, prima di sparire nel nulla.
Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dei due furti. In tal senso, dovrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella rispettive zone.
Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, ma vista la vicinanza temporale e geografica dei due fatti si fa largo l’ipotesi che possano esser stati portati a termine dalla stessa banda.
