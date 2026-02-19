giovedì 19 Febbraio 2026
Genova, nascondeva chili di droga in casa a Pegli: 33enne arrestato

Redazione Liguria
CarabinieriGenova – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari dell’arma l’hanno notato mentre camminava per le vie del quartiere di Pegli in piena notte insieme ad una donna. Essendo già noto alle forze dell’ordine, si sono insospettiti e l’hanno fermato per un controllo.
Il 33enne aveva con sé 100 grammi di cocaina suddivisa in dosi. A quel punto la perquisizione si è estesa anche presso il suo domicilio, dove sono stati ritrovati 70 grammi di cocaina in polvere, 80 grammi di cocaina in cristalli, 20 panetti di hashish per un totale di circa 2 chili, 700 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e circa 5.000 euro considerati provenienti dall’attività illecita.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il conseguente trasferimento presso il carcere genovese di Marassi.
