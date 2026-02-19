Autostrade, mezzo a fuoco all’uscita di Genova Nervi: traffico in tilt

Genova – Un altro mezzo ha preso fuoco in Autostrada, dopo l’incendio che ha coinvolto un camion mandando in tilt l’A10 nella giornata di lunedì.

Questa volta è accaduto in A12, nei pressi dell’uscita di Genova Nervi, dove un furgone ha preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Fortunatamente, l’autista del mezzo (che è andato completamente distrutto) è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme divampassero.

Al momento non è scattata la chiusura alla circolazione, che circola su una sola corsia per senso di marcia. Sono comunque pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si stanno registrando in entrambe le direzioni

