Genova, fermato 16enne con un tirapugni in metallo, denunciato

Genova – Proseguono i controlli della polizia nel centro storico e negli ultimi giorni sono state 80 le persone identificate.

Tra loro un ragazzo di appena 16 anni che il cane antidroga Leone ha “segnalato” mentre camminava in via Gramsci, facendo scattare un controllo più approfondito che ha subito fatto “innervosire” il ragazzo.

Nelle sue tasche, però, non è stata trovata droga ma un “tirapugni” in metallo che viene considerato un’arma.

Il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni sulla presenza dell’oggetto e neppure sul perché lo stesse portando nella tasca e così è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Le verifiche hanno interessato diverse zone del centro storico tra cui piazza Principe per un controllo avventori presso un bar, vico Largo, piazza del Roso, via Prè, via del Campo e vicoli adiacenti, in cui sono stati verificati gli esposti dei residenti.