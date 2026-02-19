giovedì 19 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, fermato 16enne con un tirapugni in metallo, denunciato
Notizie LiguriaCentro StoricoGenovaCronaca

Genova, fermato 16enne con un tirapugni in metallo, denunciato

Redazione Liguria
0

Leone cane poliziotto GenovaGenova – Proseguono i controlli della polizia nel centro storico e negli ultimi giorni sono state 80 le persone identificate.
Tra loro un ragazzo di appena 16 anni che il cane antidroga Leone ha “segnalato” mentre camminava in via Gramsci, facendo scattare un controllo più approfondito che ha subito fatto “innervosire” il ragazzo.
Nelle sue tasche, però, non è stata trovata droga ma un “tirapugni” in metallo che viene considerato un’arma.
Il ragazzo non ha saputo dare spiegazioni sulla presenza dell’oggetto e neppure sul perché lo stesse portando nella tasca e così è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.
Le verifiche hanno interessato diverse zone del centro storico tra cui piazza Principe per un controllo avventori presso un bar, vico Largo, piazza del Roso, via Prè, via del Campo e vicoli adiacenti, in cui sono stati verificati gli esposti dei residenti.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Carabinieri

Genova, nascondeva chili di droga in casa a Pegli: 33enne arrestato

Cronaca
Brin sottopasso allagato

Maltempo Genova, nella notte numerosi interventi dei vigili del fuoco

Cronaca
Rifiuti ingombranti abbandonati Sampierdarena

Genova, abbandona rifiuti per strada e finisce in manette

Cronaca
certosa sottopasso Brin allagato a Genova 15 novembre 2025

Maltempo a Genova, allagato il sottopasso di Brin

Cronaca