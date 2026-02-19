Genova, la piena del Bisagno travolge il cantiere

Genova – Il maltempo che ha colpito la città nella notte trascorsa ha fatto gonfiare il Bisagno e nel cantiere presente all’altezza dello scolmatore anche una ruspa e diversi grossi tubi di cemento sono stati travolti dalla piena.

Perplessità dei residenti della zona che postano le foto dei danni sui social domandandosi se le previsioni meteo non potevano spingere ad una maggiore cautela.

A colpire sono soprattutto le foto che ritraggono una ruspa capovolta e immersa nell’acqua e che ha certamente un costo non indifferente.

Non è la prima volta che mezzi da cantiere vengono travolti dalle piene dei torrenti cittadini. Nel luglio 2024 un cantiere sul greto del Polcevera era stato spazzato via dalla piena improvvisa