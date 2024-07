Genova – La piena del torrente Polcevera, alimentata dalle forti precipitazioni “a monte” nell’entroterra, ha travolto il cantiere presente nel greto e tutti i mezzi e le attrezzature lasciate sul posto ormai da settimane.

Sono ingenti i danni causati dall’improvviso rigonfiarsi del torrente che attraversa e da il nome alla Val Polcevera. Il cantiere per la posa di tubazioni e strutture è stato allagato in pochi minuti e la corrente ha trascinato via attrezzature e, probabilmente anche macchianari.

I residenti della zona temevano da tempo che si potesse verificare un disastro simile, ben conoscendo le piene improvvise del torrente quando arrivano precipitazioni abbondanti alle spalle come in questo caso.

(Foto da Facebook)