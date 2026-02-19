giovedì 19 Febbraio 2026
Meteo Liguria, ancora maltempo al mattino, migliora nel pomeriggio

Redazione Liguria
0

meteo Liguria giovedì 19 febbraio 2026Il passaggio di una nuova perturbazione sulla Liguria sta portando preciptazioni diffuse su gran parte della regione e nevicate nell’entroterra. Un lento e graduale miglioramento è però atteso dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
Nel corso della nottata il transito del sistema perturbato ha portato piogge diffuse su tutta la regione, anche a carattere temporalesco, soprattutto sulla zona di centro-levante.
della regione.
Neve probabile nella prima parte della mattinata nell’entroterra genovese tra valli Scrivia e Trebbia.
Graduale miglioramento nel corso della giornata sul centro-ponente.
Rovesci da instabilità post-frontale invece a levante, nevosi sull’Appennino oltre 1000m.
Venti forti da SW nella notte e primo mattino, con raffiche oltre 75-80km/h sul centro-levante, in rapido calo nel corso del mattino.
Rotazione della ventilazione dai quadranti settentrionali nel corso della giornata su tutta la regione, a carattere debole o moderato.
Mare molto mosso, loc. agitato in serata a levante.
Temperature in aumento le minime nell’interno, massime in calo.
Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +10°C/+13°C.
Nell’interno attese temperature minime tra 0°C/+7°C e massime tra +2°C/+9°C.

