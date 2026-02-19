Meteo Liguria, ancora maltempo al mattino, migliora nel pomeriggio

Il passaggio di una nuova perturbazione sulla Liguria sta portando preciptazioni diffuse su gran parte della regione e nevicate nell’entroterra. Un lento e graduale miglioramento è però atteso dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Nel corso della nottata il transito del sistema perturbato ha portato piogge diffuse su tutta la regione, anche a carattere temporalesco, soprattutto sulla zona di centro-levante.

della regione.

Neve probabile nella prima parte della mattinata nell’entroterra genovese tra valli Scrivia e Trebbia.

Graduale miglioramento nel corso della giornata sul centro-ponente.

Rovesci da instabilità post-frontale invece a levante, nevosi sull’Appennino oltre 1000m.

Venti forti da SW nella notte e primo mattino, con raffiche oltre 75-80km/h sul centro-levante, in rapido calo nel corso del mattino.

Rotazione della ventilazione dai quadranti settentrionali nel corso della giornata su tutta la regione, a carattere debole o moderato.

Mare molto mosso, loc. agitato in serata a levante.

Temperature in aumento le minime nell’interno, massime in calo.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +10°C/+13°C.

Nell’interno attese temperature minime tra 0°C/+7°C e massime tra +2°C/+9°C.