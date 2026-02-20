Savona, furgone carico di marijuana fermato sull’autostrada A6

Savona – Viaggiavano con un furgone carico di marijuana sull’autostrada A6 Savona – Torino i due ragazzi piemontesi arrestati dai carabinieri durante un’operazione di controllo anti spaccio.
Per loro è scattata l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati fermati a bordo di un furgone a noleggio proveniente dalla Spagna.
Il mezzo, noleggiato a Malaga, è stato intercettato lungo l’autostrada A6 tra Savona ed
Altare.
L’atteggiamento sospetto e nervoso dei due occupanti ha insospettito i militari, che
hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a un’ispezione accurata del
veicolo con il supporto dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia
carabinieri di Savona.
All’interno del vano di carico, i carabinieri hanno rinvenuto numerose casse acustiche di
grandi dimensioni e diverso materiale per eventi musicali.
Ad un controllo più approfondito, gli altoparlanti e l’altro materiale sono risultati modificati artigianalmente per creare doppi fondi nei quali erano occultati complessivamente oltre 66 chilogrammi di marijuana, confezionata in involucri termosaldati.
La droga, secondo una prima stima degli investigatori, avrebbe potuto fruttare circa 500
mila euro sul mercato illecito italiano.
Il carico è stato posto sotto sequestro.
I due giovani, due fratelli di 28 e 22 anni residenti in provincia di Asti, sono stati arrestati in
flagranza di reato e trasferiti presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria di Savona.
Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con organizzazioni criminali
attive nel traffico di stupefacenti tra la Spagna e l’Italia.
