Cesio, grave incidente sulla strada statale 28, tre feriti

Cesio (Imperia) – Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla strada statale 28, dove ben 4 vetture si sono scontrate per cause ancora da accertare.

L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre feriti dalle lamiere delle vetture.

Sul posto anche le auto delle forze dell’ordine, l’automedica del 118 e le ambulanze della Croce rossa di Pieve di Teco e la Croce d’Oro di Imperia.

I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in codice giallo in ospedale.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario ai soccorsi, alla bonifica e per i rilievi da parte dei Carabinieri.