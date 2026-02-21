sabato 21 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaCesio, grave incidente sulla strada statale 28, tre feriti
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Cesio, grave incidente sulla strada statale 28, tre feriti

Redazione Liguria
0

incidente Cesio 20 feb 2026Cesio (Imperia) – Brutto incidente, nella tarda mattinata di oggi, sulla strada statale 28, dove ben 4 vetture si sono scontrate per cause ancora da accertare.
L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre feriti dalle lamiere delle vetture.
Sul posto anche le auto delle forze dell’ordine, l’automedica del 118 e le ambulanze della Croce rossa di Pieve di Teco e la Croce d’Oro di Imperia.
I feriti sono stati soccorsi e trasferiti in codice giallo in ospedale.
La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario ai soccorsi, alla bonifica e per i rilievi da parte dei Carabinieri.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
disperso, ricerche persona

Noli, è Cristiano Pastorino l’uomo morto sul sentiero del Vescovado

Cronaca
Marco Macrì genova inclusiva

Caregiver, Genova Inclusiva: rischio interpretazioni per il nuovo provvedimento

Cronaca
ambulanza

Genova, pedone investito alla Foce: due feriti all’ospedale

Cronaca
metro misure

San Fruttuoso, via Robilant in rivolta contro il senso unico

Cronaca