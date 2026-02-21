sabato 21 Febbraio 2026
Genova, crolla muraglione in passo Barsanti, tre famiglie evacuate

castelletto, crollo, passo barsantiGenova – E’ stata riaperta al traffico nella notte via Caffaro chiusa ieri sera a seguito del crollo di un muraglione di contenimento tra due palazzi, in passo Barsanti. Fortunatamente l’ennesimo cedimento non ha causato feriti ma solo pesanti danni ad alcuni appartamenti di un palazzo e ad una rimessa per auto che resta bloccata.
L’allarme è scattato ieri sera, poco dopo le 18 quando un muraglione che sosteneva un giardino privato ha ceduto di schianto trascinando enormi blocchi di pietra che sono precipitati in giardini ed hanno danneggiato i muri perimetrali di alcuni appartamenti.
Subito sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo cinofilo e con le attrezzature per accertare che nessuno fosse rimasto intrappolato sotto le macerie e poi sono entrate in funzione le ruspe per liberare i passaggi mentre alcuni appartamenti venivano evacuati per precauzione.
Le famiglie, tre in tutto, sono potute rientrare a casa solo a tarda notte e con le cautele del caso visto che il muraglione resta pericolante.
Ancora una volta la tragedia è stata evitata per poco ma il nuovo cedimento, come quello di via Napoli avvenuto qualche giorno fa, mette in luce la fragilità di un territorio che avrebbe bisogno di forti investimenti per essere risanato e messo in sicurezza
