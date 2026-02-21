Noli, è Cristiano Pastorino l’uomo morto sul sentiero del Vescovado

Noli (Savona) – É il 40enne Cristiano Pastorino la vittima della tragedia avvenuta ieri, venerdì 20 febbraio, sul sentiero del Vescovado a Noli. L’uomo, che viveva proprio a Noli, è caduto da un’altezza di diversi metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In volo si era anche alzato l’elisoccorso, ma purtroppo anche questo intervento si è reso inutile. Inoltre, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Già nella giornata di ieri sono iniziati gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

Secondo quanto appreso, l’uomo si trovava da solo al momento della caduta. Non viene esclusa nessuna ipotesi.

