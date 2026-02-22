La Spezia, detenuto in permesso premio ingerisce ovuli di coca e cellulare



La Spezia – Ha approfittato di un permesso premio per inghiottire ovuli di cocaina e addirittura un telefono cellulare prima di rientrare in carcere.

Davvero sconcertante la scoperta fatta dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere di La Spezia che hanno impedito l’introduzione di droga e di un telefono cellulare all’interno del carcere.

A denunciare l’episodio Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE).

Il comportamento molto nervoso dell’uomo al rientro in carcere ha prima fatto supporre che avesse nascosto qualcosa tra gli indumenti e negli oggetti che portava ma poi si è pensato ad altre tecniche di occultamento sino a sottoporre l’uomo ad accertamenti sanitari presso l’ospedale cittadino, dove ha poi evacuato tre ovuli di sostanza stupefacente, risultata essere cocaina, e un telefono cellulare che aveva ingerito nel tentativo di eludere i controlli.

L’episodio, secondo il Sappe “evidenzia la costante pressione a cui sono sottoposti gli istituti penitenziari e il continuo tentativo di introdurre droga e strumenti di comunicazione illeciti, che rappresentano un grave rischio per la sicurezza interna”.

“Il risultato ottenuto – prosegue Tristaino – conferma l’elevata preparazione della Polizia Penitenziaria della Spezia, che opera quotidianamente in condizioni complesse, spesso con organici ridotti, ma con altissimo senso dello Stato”.

Parole di apprezzamento arrivano anche da Donato Capece, Segretario Generale del SAPPE, che sottolinea come “l’ennesimo episodio sventato dimostri la necessità di investire maggiormente in uomini, mezzi e tecnologie per supportare il lavoro della Polizia Penitenziaria, presidio insostituibile di legalità nelle carceri italiane”.

Il SAPPE rinnova quindi il plauso agli agenti della casa circondariale della Spezia per l’importante operazione portata a termine e ribadisce la richiesta di maggiori risorse e strumenti per garantire sicurezza e legalità all’interno degli istituti penitenziari.