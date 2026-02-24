martedì 24 Febbraio 2026
Genova, incidente sul lavoro in mattinata: ferito giovane operaio

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Un incidente sul lavoro si è verificato nella prima mattinata di oggi in una ditta in corso Perrone.
Il ferito è un operaio di circa 20 anni, che è stato colpito da un oggetto di grosse dimensioni ed è caduto a terra riportando contusioni e lesioni.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto e il giovane è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Psal, che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
