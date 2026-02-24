Genova, incidente sul lavoro in mattinata: ferito giovane operaio

Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato nella prima mattinata di oggi in una ditta in corso Perrone.

Il ferito è un operaio di circa 20 anni, che è stato colpito da un oggetto di grosse dimensioni ed è caduto a terra riportando contusioni e lesioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente temuto e il giovane è stato trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Psal, che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]