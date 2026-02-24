Genova, muraglione a rischio, chiusa via Sapri

Genova – Chiusa al passaggio pedonale via Sapri, ad Oregina, nel tratto che passa sotto la proprietà della locale chiesa di Santa Caterina. Il provvedimento è scattato dopo la segnalazione di un peggioramento delle condizioni di una profonda spaccatura che si è aperta in un muraglione di sostegno “a monte” del passaggio pedonale.

Le opere di manutenzione spettano alla parrocchia che ha già informato che procederà al più presto ai lavori.

Si tratta dell’ennesimo cedimento del terreno che si evidenzia nel territorio del Comune e l’ennesimo segnale della fragilità del territorio già più volte denunciata dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante che ha più volte fatto riferimento alla necessità di un concreto intervento del Governo centrale per finanziare e sostenere una serie di interventi che interessano soprattutto privati.