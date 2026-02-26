giovedì 26 Febbraio 2026
Frana Arenzano, il 4 marzo la riapertura dell’Aurelia

Redazione Liguria
0

Lavori frana ArenzanoArenzano (Genova) – Ad un mese e un giorno dalla grossa frana che si è staccata tra Genova e Arenzano lo scorso 25 gennaio, arriva una novità molto importante: la strada statale Aurelia riaprirà in entrambe le direzioni mercoledì 4 marzo. A darne notizia è una nota di Anas.
Lo smottamento si era verificato dopo giorni di pioggia che avevano interessato tutto il territorio regionale, fortunatamente senza che nessuno fosse coinvolto direttamente.
Questo aveva reso necessaria la chiusura della strada, con il traffico su gomma interamente spostato lungo l’Autostrada A10.
le due esplosioni controllate sulla parete rocciosa organizzate il 13 febbraio e la scorsa settimana e i costanti lavori di messa in sicurezza dell’area e di rimozione dei detriti hanno consentito di programmare la riapertura per la prossima settimana.
