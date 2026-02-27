Autostrade, camion si schianta in A7: un uomo in gravi condizioni

Genova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, nel tratto di A7 compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e il bivio con l’A10, lungo la carreggiata che viaggia in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo con protagonista un mezzo pesante che si è schiantato a lato strada. Alla guida un uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Villa Scassi. L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento e quindi si fa strada l’ipotesi di un malore che l’avrebbe colpito mentre stava guidando.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate in direzione del capoluogo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e gli agenti della polizia stradale: al momento si segnalano due chilometri di coda.

