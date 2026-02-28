sabato 28 Febbraio 2026
Genova, dalla prossima settimana riparte l’ascensore di Quezzi

Redazione Liguria
ascensore inclinato Quezzi GenovaGenova – Dopo quasi dieci mesi di stop, la prossima settimana sarà nuovamente attivato il servizio dell’ascensore di Quezzi. Ad annunciarlo è stato il presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Fabrizio Ivaldi, dopo il sopralluogo che è stato svolto con i tecnici negli scorsi giorni.
Si tratta di una riattivazione molto importante per gli abitanti del quartiere di Quezzi, che porterà anche ad un alleggerimento della linea 82 del bus che in questi ultimi mesi è spesso stata sovraffollata.
Il servizio permette di raggiungere la parte finale di via Fontanarossa da via Pinetti – e viceversa – collegando la zona più bassa con quella più alta del quartiere ed offrendo un’importante alternativa alla strada e al trasporto pubblico su gomma, oltre che fornire un’alternativa anche a chi si muove con il mezzo privato.
