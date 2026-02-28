Treno, uomo morto investito da un treno: ripresa la circolazione tra Principe e Voltri

Genova – Nel pomeriggio di oggi è ripresa la circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra la stazione di Genova Piazza Principe e quella di Genova Voltri dopo che intorno a mezzogiorno un uomo è morto dopo esser stato investito da un convoglio. É accaduto tra Pra’ e Pegli.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine, il personale di Trenitalia e l’Autorità Giudiziaria.
Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che la vittima sia un uomo di età compresa tra i 70 e i 75 anni. Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto successo: tra le ipotesi al vaglio, quella di un gesto volontario e quella di un incidente.
