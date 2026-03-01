Meteo Liguria, aumentano le nuvole e possibilità di piovaschi

Oggi, domenica 1 marzo 2026, inizia la primavera meteorologica anche in Liguria e senza grandi variazioni rispetto all’ultimo periodo caratterizzato da molte nubi e temperature miti; tuttavia, la discesa di un cavo d’onda verso il Nord-Ovest italiano determinerà un incremento dell’instabilità che porterà qualche precipitazione in più sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per le prossime ore:

per tutto il giorno, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto sul centro-ponente, mentre qualche schiarita in più potrà interessare il levante.

In tale contesto, al mattino non si escludono pioviggini sulla Riviera di Ponente e nell’immediato entroterra mentre dalle ore pomeridiane saranno possibili piovaschi o brevi rovesci più organizzati tra imperiese, savonese e, localmente, genovesato occidentale, con particolare riferimento ai versanti padani e alle Alpi Liguri.

Neve a quote elevate, oltre i 1700-1900 metri.

Venti deboli o moderati da Sud/Sud-Est.

Mare da quasi calmo a poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa previste temperature tra i +9°C/+13°C e massime tra +13°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra 0°C/+9°C e massime tra +10°C/+14°C.