Genova, nascondeva cocaina e contanti in macchina: 26enne arrestato

Genova – Un giovane di 26 anni è stato arrestato nel quartiere di Quinto sabato mattina dopo esser stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di circa 500 euro in banconote di vario taglio.

Gli agenti impegnati in alcune operazioni di controllo sul territorio hanno fermato la vettura a noleggio guidata dal 26enne mentre transitava in via Quinto. Il guidatore è apparso nervoso fin dal primo istante, così gli agenti hanno deciso di procedere con un’ispezione più approfondita.

Il giovane è stato trovato in possesso di quattro confezioni di cocaina e di circa 500 euro in contanti considerati provenienti dall’attività illecita, oltre che di due cellulari dei quali non ha saputo indicare la provenienza.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]