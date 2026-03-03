martedì 3 Marzo 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, incidente sul ponte San Giorgio: grave un uomo
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Autostrade, incidente sul ponte San Giorgio: grave un uomo

Redazione Liguria
0

Coda A10Genova – Pomeriggio molto movimentato sul nodo autostradale genovese, dopo l’incendio ad un mezzo pesante avvenuto in prossimità dell’uscita di Genova Nervi, in A12.
Un incidente è avvenuto all’altezza del ponte San Giorgio, in A10, lungo la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo.
Secondo quanto ricostruito, una moto e un furgoncino si sarebbero tamponati con conseguenze gravi per la persona a bordo del mezzo a due ruote.
L’uomo, di circa 50 anni, è stato sbalzato con violenza sull’asfalto riportando ferite e contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti salvo poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino.
Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Mezzo a fuoco A12

Autostrade, mezzo a fuoco in A12: chiuso il casello di Genova...

Cronaca
carabinieri auto

Sant’Olcese, scoppia la rissa tra colleghi in un cantiere: due feriti...

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Tragedia ad Avegno, morto ciclista investito da un camion

Cronaca
Incidente Molassana

Genova, incidente auto-moto a Molassana: ferito un uomo

Cronaca