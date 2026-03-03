Autostrade, incidente sul ponte San Giorgio: grave un uomo

Genova – Pomeriggio molto movimentato sul nodo autostradale genovese, dopo l’incendio ad un mezzo pesante avvenuto in prossimità dell’uscita di Genova Nervi, in A12.
Un incidente è avvenuto all’altezza del ponte San Giorgio, in A10, lungo la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo.
Secondo quanto ricostruito, una moto e un furgoncino si sarebbero tamponati con conseguenze gravi per la persona a bordo del mezzo a due ruote.
L’uomo, di circa 50 anni, è stato sbalzato con violenza sull’asfalto riportando ferite e contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti salvo poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino.
Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
