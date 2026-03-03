martedì 3 Marzo 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, muro pericolante in via Asilo Garbarino, strada chiusa
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriOregina

Genova, muro pericolante in via Asilo Garbarino, strada chiusa

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Ancora una chiusura precauzionale di una strada per un pericolo crollo.
Questa volta l’intervento di sicurezza è scattato in via Asilo Garbarino, nel quartiere di Oregina dove risulta interdetto al traffico il tratto dal civico 17 a causa di un  muro pericolante.
L’allerta è scattata a seguito della segnalazione di residenti ed è stato diffuso un messaggio di allerta della polizia locale che ha disposto la chiusura della strada per il muro pericolante.
Una misura di precauzione in attesa dei pareri dei tecnici della Protezione Civile e del Comune.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ladro

Sori, raffica di furti nelle case più isolate, cresce la paura

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Genova, inchiesta AMT, sconcerto del PD su assunzioni poco prima del...

Cronaca
Ris Parma bambina morta Bordighera

Bambina trovata morta a Bordighera, il compagno della madre si difende

Cronaca
Guardia Finanza intercettazioni

Genova, truffa delle cryptovalute, due professionisti perdono 100mila euro

Cronaca