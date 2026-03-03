Genova, muro pericolante in via Asilo Garbarino, strada chiusa

Genova – Ancora una chiusura precauzionale di una strada per un pericolo crollo.

Questa volta l’intervento di sicurezza è scattato in via Asilo Garbarino, nel quartiere di Oregina dove risulta interdetto al traffico il tratto dal civico 17 a causa di un muro pericolante.

L’allerta è scattata a seguito della segnalazione di residenti ed è stato diffuso un messaggio di allerta della polizia locale che ha disposto la chiusura della strada per il muro pericolante.

Una misura di precauzione in attesa dei pareri dei tecnici della Protezione Civile e del Comune.

notizia in aggiornamento