Genova – Era appena stato inaugurato in pompa magna dal sindaco Marco Bucci, alla presenza delle massime autorità cittadine ed oggi, a poche ore dalla cerimonia, già presenta segni di cedimento e di lavori che andranno rifatti con cura.

È grande la delusione dei cittadini di Cornigliano dopo i danni del maltempo al Giardino Lineare appena inaugurato e già bisognosi di profondi interventi di cura del verde.

Il manto erboso, portato a nastri invece che fatto crescere come avviene nei giardini pubblici, è letteralmente scivolato via dal suo alloggiamento rivelando il terreno spoglio che si trova sotto.

La forte pendenza del declivi aveva già suscitato qualche sopracciglio alzato da parte di chi la terra l’ha coltivata e non la “arreda” come si fa oggi.

I danni sono più morali che materiali e la delusione è fortissima.

Forse era meglio attendere un po’ che l’erba attecchisse piuttosto che inaugurare in fretta e furia un giardino ancora ben lontano dall’essere pronto.

Il consigliere comunale Maurizio Amorfini, intervenendo nella discussione, ha spiegato: “In 10 giorni è venuta la stessa quantità d’acqua di 1 anno, io aspetterei invece di sparare sentenze su come sono stati eseguiti i lavori”.