Genova – Si sono dati appuntamento in piazza De Ferrari e hanno iniziato a ripulire l’area dai mozziconi di sigaretta.

Sono i volontari di “Zena Netta” che, aiutati da un cielo terso, nella mattinata odierna hanno raccolto centinaia e centinaia di cicche gettate a terra.

Armati di pettorina gialla e di sacchetto dell’immondizia, i circa cento volontari si sono prodigati per ripulire la piazza suscitando nei passanti curiosità e sguardi ammirati per l’impegno dimostrato.

Tante sono le iniziative che gruppi di volontari stanno mettendo in atto per ripulire la città.

Domenica scorsa, alcuni “cleaners” sono entrati in azione nei Giardini Baltimora raccogliendo più di ottanta sacchi di spazzatura e 326 siringhe usate.

Un bilancio che ha sollevato non poche perplessità tra gli utenti del web che, dopo aver ringraziato i 25 volontari intervenuti nel tempo libero, si sono chiesti come mai chi è preposto a mantenere il decoro cittadino non riesca nel suo compito.