Genova – E’ stato posizionato l’impalcato da 100 metri del nuovo Ponte sul Polcevera.

Le operazioni, iniziate ieri intorno alle 18.30, si sono concluse quest’oggi poco dopo le 14.00, dopo una sospensione durante la notte.

Per sollevare in posizione il maxi impalcato sono stati utilizzati gli strani jack, gli stessi impiegati per portare a terra i monconi del Ponte Morandi.

Prima del sollevamento e del posizionamento del maxi impalcato, è stato necessario “rifilare” il profilo, per consentire l’incastro perfetto tra le pile 8 e 9.