Genova – Partiranno oggi, salvo ulteriori contrattempi, le operazioni per il sollevamento e il posizionamento di una trave da 100 metri per il nuovo Ponte per Genova. L’enorme troncone del viadotto progettato da Renzo Piano dovrebbe iniziare a salire nel pomeriggio per arrivare ai 40 metri delle pile 8 e 9 in serata.

Sempre se non ci saranno nuovi contrattempi che hanno già fatto slittare l’operazione da lunedì.

Per primo ci si è messo il vento forte che ha spinto al rinvio per evidenti motivazioni di sicurezza e poi, ieri, dopo una misurazione millimetrica con speciali strumentazioni, si è scoperto che la trave in acciaio del peso di oltre 1000 tonnellate era “troppo lunga” e andava “limata” di alcuni centimetri e così l’operazione di sollevamento e messa in opera è stata nuovamente rinviata a oggi.

Un contrattempo “fantozziano” che ha scatenato l’ironia dei genovesi ma resta il desiderio che il ponte venga costruito nei tempi necessari e senza forzare la mano per mantenere la massima sicurezza dei lavoratori e della futura struttura importantissima per la città e per l’intera regione.