Genova – E’ di 325 contagiati e 11 vittime il bilancio del Coronavirus in Italia.

Nel corso delle ultime ore altre tre persone che avevano contratto il virus sono decedute, tra loro anche la donna di 76 anni ricoverata a Treviso.

I focolai sembrano rimanere sempre quelli lombardo-veneti.

Proprio in Lombardia si registra il più alto numero di contagiati da Coronavirus, 240; a seguire il Veneto con 45 persone.

Sono altre cinque le regioni italiane in cui sono stati registrati casi da contagio da Coronavirus: in Emilia Romagna sono 26; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria e 1 in Trentino Alto Adige.

Al momento i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 114; 35 si trovano in terapia intensiva mentre altre 162 persone si trovano in isolamento domiciliare.

C’è anche il caso di una persona guarita dal contagio.

In Liguria, i casi accertati sono due: una è una turista di Castiglione d’Adda trovata positiva ad Alassio e ricoverata all’ospedale San Martino di Genova.

La pensionata del lodigiano ha soggiornato in due alberghi di Alassio, ora sottoposti alle verifiche del caso con un centinaio di persone chiuse all’interno delle strutture.

Tre di loro sono stati trasferiti al San Martino, secondo il protocollo di sicurezza.

Il secondo caso è un residente in provincia della Spezia, passato da Codogno e attualmente si trova ricoverato al Sant’Andrea della Spezia.

Tutti, al momento, sembrano essere in buone condizioni.

Gli esperti invitano a mantenere la calma.

I dati del contagio parlano di un tasso di guarigione che supera il 95%; mentre i decessi finora registrati hanno interessato persone con un quadro clinico già compromesso.