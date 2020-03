Il consolidamento di una vasta area di alta pressione sull’Europa garantisce questa fase primaverile mite e stabile nella zona centro-meridionale ed in particolare sul nord Italia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 17 marzo 2020

Tempo soleggiato e stabile, passaggio di velature da ponente a levante, più dense nella seconda parte della giornata.

Venti durante la notte tesi da grecale-levante sul Ligure Ovest, in definitiva attenuazione nelle ore successive; a regime di brezza in giornata lungo l’arco ligure.

Mare mosso il settore ovest per onda lunga da sud-sud-est in scaduta; generalmente poco mosso altrove.

Temperature: recuperano sia le minime che le massime, specie nell’interno.

Costa: min +7/13°C, max: +16/19°C.

Interno: min -3/+7°C, max: +14/17°C

Mercoledì 18 marzo 2020

Giornata tipicamente primaverile, tempo soleggiato e mite.

Venti deboli variabili, o a regime di brezza

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve ulteriore aumento.

Giovedì 19 marzo 2020

Deboli infiltrazioni di aria più fredda potrebbero determinare alcuni episodi instabili durante il pomeriggio su Alpi Liguri e lungo la catena Appenninica