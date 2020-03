Continua ad affluire aria fredda di stampo continentale su tutta la penisola. Temperature, quindi, in ulteriore calo e possibili sorprese nevose giovedì, in particolare nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguriaa:

Mercoledì 25 marzo 2020

Al mattino nubi medio alte in transito da nord, con annuvolamenti più corposi nelle aree interne ma senza precipitazioni.

Nel corso del pomeriggio generale aumento della nuvolosità di tipo medio alta con possibili leggere spolverate sulle Alpi Liguri e versante nord dell’Appennino orientale.

Nuvolosità irregolare sconfinerà anche sulla costa, dove non escludiamo anche qualche isolato piovasco.

Venti: rimangono sostenuti in prevalenza da grecale, rinforzi oltre i 70-80 km/h sull’appennino centro-orientale

Mare molto mosso sui bacini di ponente, mosso altrove. Mare molto mosso per onda da terra al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo

Costa: min +3/6°C, max: +10/13°C.

Interno: min -10/-8(in quota) ; -7/-5 (fondovalle protetto dal vento soggetto ad inversioni); -1/+2°C (a media quota, aree ventose). Max: giornata di ghiaccio in quota, +4/7°C a fondovalle.

Giovedì 26 marzo 2020

Aumento generale della nuvolosità, con precipitazioni a carattere nevoso su Alpi Liguri, e più in generale su gran parte del nostro appennino. Accumuli più importanti sui settori padani.

Al momento non si può escludere la possibilità di avere una sfiocchettata coreografica a 200-300 m e nelle aree periferiche cittadine, senza accumulo.

Vento da nord in ulteriore rinforzo, con raffiche oltre i 100 km/h sull’Appennino centro-occidentale e lungo gli sbocchi vallivi.

Nevicate moderate con accumulo tra i 10 e i 20 cm su Alpi Liguri e tra 5 e 10 cm su settore interno savonese lato padano e versante nord dell’Appennino orientale.

Fino a 5 cm sui versanti interni lato marittimo e settori padani del Genovese.

Mare molto mosso sui bacini di ponente, mosso altrove. Mare molto mosso per onda da terra al largo.

Temperature: in ulteriore diminuzione. Probabile sia la giornata più fredda della settimana.

Venerdì 27 marzo 2020

Ancora possibili deboli nevicate al mattino su Alpi Liguri, ma quota neve in deciso rialzo. Altrove ci sarà spazio per qualche apertura, ma in un contesto ancora nuvoloso. Temperature stazionarie sulla costa, in decisa ripresa nell’interno.