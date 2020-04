Genova – Una distribuzione capillare sul territorio della Liguria di due milioni di mascherine protettive offerte gratuitamente dalla Regione Liguria.

L’annuncio è stato dato ieri sera dal presidente Giovanni Toti, nel corso del punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

La prossima settimana – la data precisa non è ancora stata stabilita – due milioni di mascherine protettive del tipo “chirurgica” verranno distribuite alla popolazione della Liguria dopo essere state acquistate sul mercato cinese dalla Regione, utilizzando ovviamente il denaro dei cittadini stessi.

In queste ore è allo studio la metodologia di distribuzione che dovrà essere capillare in modo da raggiungere tutti e, nel contempo, garantire che vengano evitati fenomeni di accaparramento.

Le mascherine di protezione dovrebbero essere distribuite nelle farmacie ma si sta pensando anche alle edicole, dove i cittadini si recano per acquistare i quotidiani.

La Protezione Civile regionale è al lavoro per confezionare in buste igienizzate i dispositivi di protezione che verranno consegnate ai singoli cittadini, probabilmente nel numero di due esemplari a persona.

Nelle prossime ore Regione Liguria diffonderà le modalità della distribuzione e i dettagli dell’operazione che potrebbe iniziare già lunedì mattina.

Nel video sotto, a partire dal minuto 14, il governatore Toti da l’annuncio della distribuzione