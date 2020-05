L’alta pressione prende nuovamente piede sul Mediterraneo. Sulla Liguria il tempo si mostrerà prevalentemente stabile e soleggiato, a parte la saltuaria presenza di nubi basse di tipo marittimo, specie da martedì. Le temperature aumenteranno, portandosi su valori al di sopra della media per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 3 maggio 2020

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata su tutta la regione, a parte il transito di qualche velatura da nord-ovest verso sud-est. Non si esclude che qualche innocuo batuffolo di macaia possa affacciarsi qua e là lungo la costa in serata.

Venti deboli da nord al mattino, tenderanno a ruotare da sud-est in giornata.

Mare poco mosso a ponente, mosso sul centro-levante e a largo. Moto ondoso in graduale abbattimento in giornata.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento le massime:

Costa: min +12/+15°C, max: +18/+22°C.

Interno: min +4/+10 °C, max: +16/+19°C

Lunedì 4 maggio 2020

Bel tempo su tutta la regione. Qualche nube bassa potrà affacciarsi sulla costa centro-occidentale in serata.

Venti: deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente quasi calmi.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento.

Martedì 5 maggio 2020

Nubi basse più o meno compatte interesseranno la costa centro-occidentale, ma senza particolari conseguenze. Cieli in prevalenza sereni altrove. Ventilazione debole/moderata meridionale. Mari per lo più poco mossi. Temperature in lieve calo nei valori massimi.