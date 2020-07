Savona – Code a tratti sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia in direzione Genova. Anche oggi la situazione è pesantissima per chi viaggia da ponente verso il capoluogo ligure o verso l’allacciamento con l’autostrada A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Nord Italia.

Decine di cantieri e scambi di carreggiata formano intoppi che rallentano il traffico già molto congestionato. Particolarmente critica la situazione sul tratto tra Varazze e l’allacciamento A10 e A26 in direzione Genova, a causa del traffico intenso.

Rallentamenti e code anche sulla statale Aurelia, tra Varazze e Voltri, per il traffico che si riversa sulla viabilità ordinaria dall’autostrada