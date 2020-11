Genova – La Liguria finisce in fascia gialla.

L’annuncio è arrivato questa sera durante la conferenza stampa per illustrare le norme a contrasto della diffusione del Coronavirus che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto da Palazzo Chigi.

Le norme relative alla zona di rischio gialla, che entreranno in vigore da venerdì, prevedono l’introduzione del cosiddetto coprifuoco, ossia il divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 se non per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Stop ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Resteranno aperti sabato e domenica soltanto farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie ed edicole poste all’interno dei centri commerciali stessi.

Chiuse mostre e musei, mentre la didattica delle scuole superiori passa esclusivamente a distanza salvo per l’uso di laboratori e per gli studenti con disabilità.

Chiuse con modalità simili anche le università dove saranno mantenute in presenza alcune attività del primo anno di studi e le attività in laboratorio.

Nuove regole anche in materia di trasporto pubblico con bus a capienza ridotta al 50%.

Rimangono chiuse palestre e piscine, teatri, cinema e sale gioco, comprese le slot machine di bar e tabaccherie.

Bar e ristoranti chiuderanno alle 18.00 mentre sarà possibile l’asporto fino alle ore 22.00.

L’autocertificazione, invece, sarà necessaria solo per quanti si sposteranno durante le ore del coprifuoco.