Genova – Con il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna l’autocertificazione per gli spostamenti.

Il modulo è stato pubblicato nella home page del sito del Ministero degli Interni e potrebbe essere necessario nelle regioni classificate come zona rossa per gli spostamenti, così come potrebbe tornare a essere richieste anche nelle zone di minore allerta come quelle arancioni.

