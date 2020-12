Savona – Il celebre Christmas Truck della Coca Cola passa anche dal centro di Savona nel suo celebre tour promozionale e viaggerà con lucine e musiche natalizie per le vie della città.

L’appuntamento è per oggi, mercoledì 9 dicembre, tra le 13,30 alle 16,30 lungo alcune delle vie del centro dove si materializzerà la magica atmosfera delle pubblicità Coca Cola.

Il truck rosso, in puro stile americano e con le lucine d’ordinanza, proprio come nei celebri spot Coca Cola, passerà a velocità molto bassa per farsi ammirare in tutta la sua bellezza e sarà l’occasione anche per foto ricordo e per selfie davvero “particolari”.

Non solo l’occasione per pubblicizzare il marchio Coca Cola ma anche iniziativa benefica in compagnia del Banco Alimentare che accompagnerà il truck rosso.

Il messaggio natalizio di quest’anno, infatti, invita a donare parte della spesa al Banco Alimentare che rifornisce famiglie in difficoltà e mense dei poveri.

Il camion rosso della Coca Cola passerà per:

Via Quiliano / Via Nizza / Corso Vittorio Veneto / Corso Cristoforo Colombo / Via Giacchero / Corso Giuseppe Mazzini