Santo Stefano d’Aveto – E’ stata rimossa la grossa scultura fallica che veniva mostrata dalla webcam, visibile in tutto il mondo, che inquadra le piste di sci innevate del Prato della Cipolla, a Santo Stefano d’Aveto.

La costruzione, realizzata da un gruppo di goliardi che si sono anche fotografati durante le varie fasi della “realizzazione” aveva suscitato molte proteste da parte dei frequentatori delle pagine web dove la webcam mostra la condizione delle piste – in questi giorni innevate in modo straordinario – della località sciistica ligure.

Uno “scherzo” che ha donato celebrità mondiale alla località dell’entroterra ligure ed una pubblicità forse poco “chic” ma di sicuro effetto visto che l’immagine ha fatto il giro dei social e del web.

La decisione di abbattere la scultura è stata presa a seguito delle segnalazioni di persone che non gradivano l’inquadratura e qualcuno ha anche invocato un’indagine delle forze dell’ordine per scoprire gli autori.

Altri invece sottolineano lo scopo “goliardico” dell’impresa e ricordano che la pubblicità resa dalla scultura alla località ha informato un numero impressionante di persone che le piste di Santo Stefano sono innevate come non accadeva da almeno 10 anni.