Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio divampato in un cantiere edile in via Canevari, nel quartiere di Marassi, nella zona dell’ex cinema Alcione.

I vigili del fuoco sono stati allertati da passanti che hanno notato le fiamme attorno alle 3 della scorsa notte.

A bruciare il deposito di un cantiere edile.

I pompieri sono accorsi sul posto ed hanno spento velocemente le fiamme per poi avviare le prime indagini sulle possibili cause.

Non viene escluso il gesto di un piromane.

Fortunatamente non si registrano feriti e i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che potessero estendersi al resto del cantiere e alle auto nelle vicinanze.