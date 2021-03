Genova – Tre nuovi servizi igienici pubblici saranno aperti in settimana in zone limitrofe alle stazioni della metropolitana di piazza San Giorgio, Piazza Sarzano e Brignole.

I servizi sono accessibili anche ai disabili.

I bagni pubblici restaurati vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente aperti in piazza De Ferrari, di Palazzo Tursi, del Mercato Orientale, ella Galliera Atlantide all’Acquario, di Testata Millo a Calata Mandraccio e dei Magazzini del Cotone.

I servizi pubblici sono affidati in gestione a cooperative sociali per la pulizia, la santificazione e la custodia.

Sono in via di riqualificazione i servizi igienici di piazza della Meridiana, mentre è in fase progettuale la realizzazione dei bagni pubblici del mercato di Di Negro e della Darsena.