I centri di vaccinazione saranno gestiti dai medici di medicina generale sulla base delle prenotazioni raccolte e riguarderanno le persone vulnerabili under 70, il personale scolastico, gli uffici giudiziari e la protezione civile under 70.

Genova – saranno attivi da lunedì 15 marzo 23 nuovi punti per la somministrazione dei vaccini, distribuiti su tutto il territorio regionale.

Ecco le sedi dei 23 nuovi distretti:

Distretto 13: Palazzo della Salute di Nervi, via Missolunghi 17 – Nervi da lunedì a venerdì

Distretto 12: Palazzo della Salute di Struppa, via Struppa 150 – Struppa da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Distretto 11: Poliambulatorio XII Ottobre, via XII Ottobre 10 – Centro da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Distretto 10: Piastra ambulatoriale Celesia, via P.N. Cambiaso 63 – Rivarolo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Distretto 9:Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi, via Soliman 7 – Sampierdarena da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Distretto 8: Casa della salute (ex COPROMA), piazzale Odicini 4 – Voltri da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Distretto Finalese: via Ticino 10 rosso – Borghetto Santo Spirito

Distretto Albenganese: presso Auditorium San Carlo, via Roma 70 – Albenga

Distretto Savonese: via Brilla 1 – Savona

Distretto di Imperia: Palasalute, via Acquarone 9 – Imperia dalle 14 alle 22

Distretto di Ventimiglia: Palazzina ex Uffici Ospedale di Bordighera dalle 14 alle 22

Distretto 16: ex Uffici via Dante​​ – Sestri Levante da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20

Rapallo – Ospedale Via San Pietro area primo soccorso

In caso di ulteriori necessità, verranno attivate anche una o più ulteriori linee vaccinali dalle ore 9 alle ore 15 dal lunedì al sabato a Chiavari.

ASL5

Distretto 17: presso Presidio San Nicolò, via N.S. della Guardia – Levanto via Caduti Nassiriya – Brugnato

Distretto 18: c/o Ex Fitram, via Canaletto 100 – La Spezia

Distretto 19: presso Ospedale San Bartolomeo, piano Terra – Sarzana