Genova – Bel 74 sanzioni per violazione delle norme covid in un solo giorno. E’ il ben poco rassicurante record raggiunto nella giornata di martedì dai controlli della polizia locale.

Le sanzioni hanno riguardato persone (72) ma anche esercizi commerciali (2) ed il sindaco Marco Bucci non ha risparmiato una bella “strigliata” in diretta facebook ai suoi concittadini.

“Signori, non va bene – ha detto Bucci durante l’ormai quotidiano punto della situazione covid – Dobbiamo assolutamente tornare a zero sanzioni. In questo modo non miglioriamo la situazione”.

Il primo cittadino ha ricordato ancora una volta l’importanza del rispetto delle normative e delle regole base di auto protezione.

“Dobbiamo assolutamente osservare le norme – ha spiegato per l’ennesima volta – indossare la mascherina, non fare assembramenti, continuare a lottare contro questa pandemia. Se abbandoniamo la lotta e ci lasciamo andare non ne usciamo”.

Il segnale lanciato dal sindaco Bucci è chiaro: senza la collaborazione e l’impegno di tutti i genovesi non sarà possibile uscire rapidamente dall’emergenza coronavrus che anche ieri ha fatto registrare 8 vittime e centinaia di contagi nel bollettino ufficiale della Regione Liguria

“Tutti i giorni daremo notizia del numero delle multe – ha chiarito ancora Bucci – devono essere la misura del fatto che la città vuole rispettare le norme”.

Ancora una volta viene ribadita la linea da seguire: controlli a raffica e sanzioni da 400 euro per i cittadini e sino a 5mila euro per i commercianti

L’obiettivo è quello di riportare la situazione alla normalità il prima possibile ed evitare che la città debba soffrire ancora lutti ma anche gravissime perdite economiche.