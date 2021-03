Genova – E’ uscita in mare aperto per le prime prove “dinamiche” la Valiant Lady, la nave da crociera del gruppo Virgin Voyages, gemella della Scarlet Lady, in costruzione alla Fincantieri.

L’enorme nave di sir Branson è salpata questa mattina per il porto di Marsiglia dove arriverà tra alcuni giorni. Nel frattempo, in mare aperto, verranno ultimate le prove di navigazione ed ultimate molte lavorazioni di finitura da parte del personale Fincantieri che è stato imbarcato proprio a questo scopo.

Mentre si cerca di dipanare il “mistero” sul nome della nave – alcune Testate sostengono che si chiamerà Resilient Lady – la gigantesca nave da Crociera naviga già in acque molto agitate visto che l’emergenza covid sta facendo perdere miliardi di euro a tutte le compagnie armatrici del settore e non è ancora chiaro quando il mercato potrà riprendersi dal durissimo colpo inferto dalla pandemia.

Valiant Lady si trova in queste ore al largo di Voltri dove effettua prove di “sbandata” e di manovra che vengono messe in atto per accertare che tutti gli apparati funzionino a dovere prima dei collaudi ufficiali.

La nave arriverà poi nel porto di Marsiglia per effettuare dei lavori di finitura nel grande bacino galleggiante che si trova nello scalo francese.

Quello di Genova è stato infatti s-venduto alla Turchia diversi anni fa e quello di Palermo risulta “occupato” non può essere utilizzato.

Sotto la Scarlet Lady, gemella della Valiant