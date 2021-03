Masse d’aria via via più fredde da nord-est affluiscono sull’Italia. Sulla Liguria condizioni di prevalente bel tempo in un contesto piuttosto ventoso. Temperature in graduale calo, specie sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 marzo 2021

Giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutta la regione.

Venti moderati/tesi da nord-ovest, con rinforzi in mare aperto.

Mari: Stirati o mossi sotto-costa al settore centro-occidentale, molto mossi a levante, fino ad agitati a largo. Moto ondoso in attenuazione in serata.

Temperature: In calo, più marcato sui rilievi.

Costa: min +6/9°C, max +11/14°C

Interno: min -2/+6°C, max +6/11°C

Lunedì 15 marzo 2021

Giornata di prevalente bel tempo, a parte il transito di qualche velatura o nube alta sul settore centro-orientale.

Venti al mattino moderati da nord-ovest, tenderanno a ruotare temporaneamente dai quadranti meridionali in giornata.

Mari: Generalmente poco mossi sotto-costa, mossi a levante e a largo.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Martedì 16 marzo 2021

Ancora condizioni di prevalente bel tempo.

Ventilazione tesa/forte dai quadranti settentrionali.

Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi a largo.

Temperature in generale calo.