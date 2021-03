Genova – Un’auto che si aggira tra le tombe all’interno del cimitero di Staglieno. Ha lasciato tutti i presenti di stucco la signora che, questo pomeriggio, intorno alle 16, ha circolato con un’auto tra i campi della parte bassa del cimitero monumentale di Staglieno prima di essere fermata dagli addetti alla sicurezza.

La donna, a bordo di un’auto di colore rosso, è entrata dal varco principale e poi ha iniziato a circolare per le stradine del cimitero sino ad arrivare a poche decine di metri dalle gallerie storiche dove si è fermata a lungo.

Terminate alcune operazioni non meglio precisate, la donna, invece di tornare sui suoi passi, ha deciso di attraversare in auto i sentieri riservati ai pedoni e ha iniziato a girovagare tra i campi probabilmente disorientata.

Una scena che ha lasciato di stucco le molte persone presenti che hanno anche cercato di fermare l’auto protestando per quanto stava avvenendo.

Fortunatamente, un paio di addetti alla sorveglianza hanno raggiunto l’auto e l’hanno bloccata per poi indicare alla persona il modo più rapido di uscire.

Non prima di averle spiegato che è assolutamente vietato, come ovvio, circolare per i viali del cimitero con le auto a meno di gravi e giustificati motivi.