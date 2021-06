Alta pressione stabile, nei prossimi giorni, sull’Italia e tempo stabile garantito con giornate soleggiate. Qualche passaggio nuvoloso in più, specie al pomeriggio, sui rilievi

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 27 giugno 2021

Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più velati sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale, non si escludono locali rovesci o temporali. Velature in transito in un contesto soleggiato altrove.

Venti deboli variabili al mattino, dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Costa: min +17/22°C, max +24/28°C

Interno: min +6/16°C, max +21/29°C

Lunedì 28 giugno 2021

Al mattino cieli in prevalenza sereni sull’intera regione.

Da metà giornata transito di nubi medio-alte da ponente verso levante, senza conseguenze associate.

Venti deboli variabili, in regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio.

Mare quasi calmo.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Martedì 29 giugno 2021

Qualche nube sul settore costiero centro-orientale, prevalentemente soleggiato altrove. Temperature in lieve calo lungo la fascia costiera. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali. Mare da poco mosso a mosso.