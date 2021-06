Liguria schiacciata tra un promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo centro – orientale e una circolazione ciclonica che interessa la zona della Spagna e della Francia e che può portare instabilità e passaggi nuvolosi.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 28 giugno 2021

Velature che insisteranno sul centro-ponente senza disturbare più tanto il soleggiamento, spazi di sereno più probabili a levante della regione.

Venti a regime di brezza, deboli o del tutto assenti in giornata.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve aumento le massime.

Costa: min 17/22°C, max 25/30°C

Interno: min +6/14°C (fondovalle), max +24/31°C

Martedì 29 giugno 2021

Tornano le nubi basse sul settore centrale costiero ed il versante marittimo dell’appennino, non si escludono sgocciolii sul genovesato occidentale. Più soleggiato agli estremi della regione.

Venti: ciclonico moderato / teso sul Golfo. Rinforzi da libeccio in mare aperto e di marino sull’Appennino centrale.

Mare inizialmente poco mosso, moto ondoso in rapido aumento nel corso della giornata, fino a diventare molto mosso entro sera il Ligure al largo.

Temperature: in aumento le minime costiere, complice la maggiore nuvolosità; in diminuzione le massime, specie nell’interno.

Mercoledì 30 giugno 2021

Libecciata al largo, mare agitato, prestare attenzione alle attività balneari.

Cieli nuvolosi, ma nel complesso soleggiato e ventoso. Fresco sui rilievi.