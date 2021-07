Un veloce fronte instabile sta interessando, pur marginalmente, la Liguria. Da Lunedì nuovo rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 luglio 2021

Al mattino nubi basse più o meno compatte saranno presenti sul settore centro-occidentale, ma senza conseguenze. Cieli velati o poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi da ovest verso est e contestuale transito di un fronte temporalesco che porterà fenomeni principalmente nelle aree interne centro-occidentali. Instabilità in progressivo esaurimento in serata.

Venti deboli o moderati da sud-est, ruoteranno a nord/nord-ovest in serata.

Mari: Generalmente quasi calmi, moto ondoso in aumento in serata al largo.

Temperature: In calo, specie nei valori massimi

Costa: min +18/22°C, max +23/26°C

Interno: min +10/16°C, max +19/25°C

Lunedì 5 luglio 2021

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Qualche nube cumuliforme farà capolino nelle aree interne durante le ore centrali, ma senza recare particolari conseguenze.

Venti deboli da quadranti settentrionali al mattino, ruoteranno a sud/sud-est nel corso del pomeriggio.

Mari: generalmente quasi calmi o poco mossi sotto-costa, mossi a levante e al largo.

Temperature: In generale aumento.

Martedì 6 luglio 2021

Altra giornata di prevalente bel tempo. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Mari per lo più poco mossi, Temperature in ulteriore aumento.