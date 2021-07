Un robusto campo anticiclonico garantisce giornate stabili e soleggiate anche sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 6 luglio 2021

Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, qualche locale addensamento più consistente potrebbe interessare il Savonese.

Nel corso del pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi altrove.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +18/22°C, max +25/28°C

Interno: min +9/16°C, max +21/29°C

Mercoledì 7 luglio 2021

Giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi.

Venti: dominano le brezze, quelle diurne meridionali potranno risultare localmente moderate.

Mare poco mosso.

Temperature: in aumento e disagio fisiologico per caldo, in particolare nelle zone interne.

Giovedì 8 luglio 2021

Al mattino cieli poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche fenomeno nelle zone interne. Temperature stazionarie.