Savona – Ricerche ancora in corso, sulle alture della città per ritrovare Francesco Doberti, titolare della celebre osteria Bacco.

L’uomo è scomparso da casa ormai da ieri mattina e i familiari vivono ore di apprensione non vedendolo tornare.

L’allarme è stato lanciato in serata e subito sono state organizzare ricerche delle forze dell’ordine, dei volontari della protezione civile e di gruppi di amici che sperano di trovarlo al più presto.