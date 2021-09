Genova – Controlli aumentati nei prossimi giorni per verificare l’uso del guinzaglio per in cani a passeggio.

Dopo l’aggressione all’ex vice sindaco Stefano Balleari, che ha rischiato di perdere l’uso di un braccio a causa dei morsi di un cane aggressivo condotto dal padrone senza il guinzaglio obbligatorio, scattano i controlli a raffica nei parchi e negli spazi pubblici della città.

Ad annunciarlo l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Giorgio Viale che, oltre ad esprimere solidarietà a Balleari, critica duramente i proprietari dei cani che escono di casa con i loro animali senza dotarli del guinzaglio, obbligatorio secondo le regole comunali.

“Sono ormai troppi i casi di aggressione a Genova a persone e animali – spiega l’assessore Viale – Basta animalismo da salotto, deve prevalere il buonsenso. Troppe persone, per vezzo o moda, girano con cani di grossa taglia senza applicare le regole necessarie alla sicurezza come l’uso di guinzagli. Chi ama i cani deve rispettare le leggi. La polizia locale intensificherà i controlli”.

Gli agenti della polizia locale e le guardie ecozoofile verificheranno il rispetto del regolamento comunale ed in particolare l’obbligo di uso del guinzaglio per i cani.

Per chi verrà trovato senza guinzaglio scatteranno multe salate.